Siirt Valisi Kemal Kızılkaya esnaf ve vatandaşlarla görüştü

Kızılkaya daha sonra vefat eden Hacı Hasan Bülbül'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu, başsağlığı diledi.

Vali Kızılkaya esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

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