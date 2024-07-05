Siirt Valisi Kemal Kızılkaya esnaf ve vatandaşlarla görüştü
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentte esnaf ve vatandaşlarla görüştü.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentte esnaf ve vatandaşlarla görüştü.
Vali Kızılkaya esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.
Kızılkaya daha sonra vefat eden Hacı Hasan Bülbül'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu, başsağlığı diledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.