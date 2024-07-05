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        Siirt'te çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği düzenlendi

        Siirt'te çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 23:40 Güncelleme: 05.07.2024 - 23:42
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        Siirt'te çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği düzenlendi
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        Siirt'te çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

        Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çocuklara yönelik dev ekranda "Minyonlar" isimli animasyon filmi izletildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, yaz boyunca bu tür güzel etkinlikler gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Vali Kemal Kızılkaya'ya teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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