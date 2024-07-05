Siirt'te çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, yaz boyunca bu tür güzel etkinlikler gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Vali Kemal Kızılkaya'ya teşekkür etti.

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