Siirt'te 197 kök kenevir ele geçirildi

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 197 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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