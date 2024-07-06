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        Siirt'te uçuruma devrilen aracın sürücüsü yaralandı

        Siirt'in Eruh ilçesinde uçuruma devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 12:43 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:43
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        Siirt'te uçuruma devrilen aracın sürücüsü yaralandı
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        Siirt'in Eruh ilçesinde uçuruma devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Ramazan E. (67) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, merkeze bağlı Kavaközü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

        Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve Eruh Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, uçuruma devrilen hafif ticari araca ulaştı.​​​​​​​

        Araçtan yaralı olarak çıkarılan Ramazan E, ekiplerce yamaçtan çıkartılıp ambulansa alınarak Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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