Siirt'te çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Güvenlik korucuları ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu, yangınlar kontrol altına alındı.

İhbar üzerine iki bölgeye, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçelerden Baykan'ın İnönü Mahallesi ile Pervari'nin Erkent ve Eruh'un Yanıkses köyleri arasındaki ormanlık alanlarda çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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