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        Siirt'te çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

        Siirt'te iki yerde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 18:45 Güncelleme: 06.07.2024 - 18:45
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        Siirt'te çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
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        Siirt'te iki yerde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        İlçelerden Baykan'ın İnönü Mahallesi ile Pervari'nin Erkent ve Eruh'un Yanıkses köyleri arasındaki ormanlık alanlarda çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine iki bölgeye, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Güvenlik korucuları ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu, yangınlar kontrol altına alındı.

        İki bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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