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        Siirt'te çekirgeyle mücadele kapsamında dron ile ilaçlama yapıldı

        Siirt'te, çekirgeyle mücadele kapsamında 3 bin 500 dekar alan dron ile ilaçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 16:08 Güncelleme: 07.07.2024 - 16:08
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        Siirt'te çekirgeyle mücadele kapsamında dron ile ilaçlama yapıldı
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        Siirt'te, çekirgeyle mücadele kapsamında 3 bin 500 dekar alan dron ile ilaçlandı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Devlet Yardımlı Çekirge Mücadelesi Projesi" kapsamında Baykan ve Şirvan ilçelerinde üreticilere ilaç dağıtımı yapıldı, Pervari ilçesinde ise dron ile ilaçlama yapıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Pervari'de tarımda çekirgelerin neden olduğu zararı azaltmak için bu yıl ilk defa dron ile ilaçlama yapıldığını belirtti.

        Teknik elemanlarla yürütülen çalışmalarda, 3 bin 500 dekar taşlı, eğimli, engebeli ve ağırlıklı olarak mera alanlarında ilaçlama için dron kullanıldığını ifade eden Demirhan, ilaçlama öncesinde gerekli uyarıların yapılarak bütün tedbirlerin alındığını aktardı.

        Demirhan, "Pilot bölge olarak seçilen Pervari'de yapılan çalışmalar yıl boyunca izlenecek. Çalışmaların başarılı olması durumunda önümüzdeki yıllarda da il genelinde çekirge görülen bölgelerde dron ile ilaçlama yapılacak." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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