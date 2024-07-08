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        Siirt'te anız yakan 5 kişiye 34 bin 794 lira ceza verildi

        Siirt'te anız yakan 5 kişiye toplam 34 bin 794 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 21:03 Güncelleme: 08.07.2024 - 21:03
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        Siirt'te anız yakan 5 kişiye 34 bin 794 lira ceza verildi
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        Siirt'te anız yakan 5 kişiye toplam 34 bin 794 lira ceza kesildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, haziran ayında çevre ve halk sağlığını koruma çerçevesinde il genelinde çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda anız yakma yasağına aykırı davranan 5 kişiye toplam 34 bin 794 lira idari para cezası uygulanarak, bu kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Gölet ve barajlarda suya girme yasağına uymayan 4 kişiye de toplam 8 bin 208 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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