Siirt'te anız yakan 5 kişiye 34 bin 794 lira ceza verildi

Siirt'te anız yakan 5 kişiye toplam 34 bin 794 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, haziran ayında çevre ve halk sağlığını koruma çerçevesinde il genelinde çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda anız yakma yasağına aykırı davranan 5 kişiye toplam 34 bin 794 lira idari para cezası uygulanarak, bu kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

Gölet ve barajlarda suya girme yasağına uymayan 4 kişiye de toplam 8 bin 208 lira idari para cezası uygulandı.