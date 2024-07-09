Siirt'te mera alanlarının ıslah edilmesi çalışmaları sürüyor

Siirt'in Şirvan ilçesinde mera alanlarının ıslah edilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

​​​​​​​Tarım ve Orman İlMüdürlüğünden yapılan açıklamada, ilde mera alanlarının hayvan varlığının ancak yüzde 8'lik kısmının kaba yem ihtiyacını karşıladığı belirtildi.

İlde, meralarda ot verimini artırmak, çoban ve hayvanların daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca finanse edilen "Mera Islah Projeleri" uygulandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: