Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'dan taziye ziyaretleri
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, taziye ziyaretlerinde bulundu.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, taziye ziyaretlerinde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya, vefat eden Hacı İbrahim İlbaş ve Eruh'un Oymakılıç köyü muhtarı Nizam Koç'un eşi Remziye Koç için ailelere taziye ziyaretinde bulundu, başsağlığı diledi.
Kızılkaya, daha sonra kentte vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.
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