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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'dan taziye ziyaretleri

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, taziye ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:58 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:58
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'dan taziye ziyaretleri
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, taziye ziyaretlerinde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya, vefat eden Hacı İbrahim İlbaş ve Eruh'un Oymakılıç köyü muhtarı Nizam Koç'un eşi Remziye Koç için ailelere taziye ziyaretinde bulundu, başsağlığı diledi.

        Kızılkaya, daha sonra kentte vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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