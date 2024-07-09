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        Siirt'te tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilince adliyeden kaçan zanlı yakalandı

        Siirt'te getirildiği adliyede savcılıkça tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edilince kaçan zanlı yeniden yakalanıp tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:55 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:55
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        Siirt'te tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilince adliyeden kaçan zanlı yakalandı
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        Siirt'te getirildiği adliyede savcılıkça tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edilince kaçan zanlı yeniden yakalanıp tutuklandı.

        Polis ekiplerince "kasten yaralama" suçundan yakalanan Veysi C, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        Zanlı, güvenlik görevlileri nezaretinde hakimliğe çıkarılmak üzere beklerken avukatıyla koridorda görüştüğü sırada ekiplerin bir anlık dalgınlığından faydalanıp camdan atlayarak kaçtı.

        Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan Veysi C. hakkında adliyeden kaçtığı gerekçesiyle tutanak hazırlandı.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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