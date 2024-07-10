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        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 13:41 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:41
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        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirecekleri bilgisi alınan R.Y, Ö.A.E. ve A.D'nin bulunduğu otobüsü şehirlerarası otobüs terminalinde durdurdu.

        Ekipler, otobüste yaptığı aramada 497 uyuşturucu nitelikte hap ve 546 sentetik hap ele geçirdi. Operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Y. ve A.D. tutuklandı, Ö.A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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