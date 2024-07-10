Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Ekipler, otobüste yaptığı aramada 497 uyuşturucu nitelikte hap ve 546 sentetik hap ele geçirdi. Operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirecekleri bilgisi alınan R.Y, Ö.A.E. ve A.D'nin bulunduğu otobüsü şehirlerarası otobüs terminalinde durdurdu.

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