Siirt'te şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi
Siirt'te şiddetli rüzgarın etkisiyle polis aracının üzerine ağaç devrildi.
Siirt'te şiddetli rüzgarın etkisiyle polis aracının üzerine ağaç devrildi.
Kentte öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Etkili olan rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle Polis Merkezi bahçesindeki bir ağaç park halindeki polis aracının üzerine devrildi.
Ağacın devrilmesi araçta hasara yol açmadı.
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