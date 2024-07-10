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        Siirt'te şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

        ​​​​​​​Siirt'te şiddetli rüzgarın etkisiyle polis aracının üzerine ağaç devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 17:24 Güncelleme: 10.07.2024 - 17:24
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        Siirt'te şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi
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        ​​​​​​​Siirt'te şiddetli rüzgarın etkisiyle polis aracının üzerine ağaç devrildi.

        Kentte öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

        Etkili olan rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle Polis Merkezi bahçesindeki bir ağaç park halindeki polis aracının üzerine devrildi.

        Ağacın devrilmesi araçta hasara yol açmadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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