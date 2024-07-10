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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Siirt'te konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti'yi AK Parti yapan en önemli değer, dünü dünde bırakıp varsa eksiklerimizi telafi edip yarın için yeni bir heyecan ve gayretle yeni bir sürece yönelik gayret ve çaba içerisinde olmaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 20:41 Güncelleme: 10.07.2024 - 20:41
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Siirt'te konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti'yi AK Parti yapan en önemli değer, dünü dünde bırakıp varsa eksiklerimizi telafi edip yarın için yeni bir heyecan ve gayretle yeni bir sürece yönelik gayret ve çaba içerisinde olmaktır." dedi.

        AK Parti Siirt İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra seçim sonucunu değerlendirme ve gelecekte yürütülecek çalışmalarla ilgili planlama yapmak için programları sürdürdüklerini söyledi.

        AK Parti teşkilatlarının gecesini gündüzüne katarak bir seçim kampanyası yürüttüğünü ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Partimizin şemsiyesi altında 'Ben AK Parti'liyim.' diyen her kardeşimiz elinden gelen mücadeleyi verdi. Sizlere bu verdiğiniz mücadeleden ötürü teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. İyi bir mücadele verdik. Ancak beklediğimiz daha iyi bir sonuç almaktı. Seçimlerde AK Parti Siirt'te Kurtalan ilçesi dışında bütün ilçeleri, Veyselkarani beldesi dışında da bütün beldeleri kazandı. Kaybedilen yerlerle ilgili de yeni strateji, planlama ve değerlendirme çabası içerisinde olacağız. AK Parti'yi AK Parti yapan en önemli değer, dünü dünde bırakıp varsa eksiklerimizi telafi edip yarın için yeni bir heyecan ve gayretle yeni bir sürece yönelik gayret ve çaba içerisinde olmaktır."

        Yılmaz, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, partilerinin il, ilçe yönetimleri, ilçe, belde belediye başkanları ve partililerle bir araya geldi.

        Toplantılara, AK Parti Yerel Yönetimler başkan yardımcıları Cemil Yaman, Ayşe Sula Köseoğlu ve Mehmet Sait Kirazoğlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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