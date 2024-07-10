Siirt'te sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu
Siirt'in Pervari ilçesinde sulama havuzuna düşen 11 yaşındaki çocuk boğuldu.
Siirt'in Pervari ilçesinde sulama havuzuna düşen 11 yaşındaki çocuk boğuldu.
Doğan köyünde ikamet eden Muhammed B, evlerinin yakınında oynadığı sırada sulama havuzuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan çocuk, kaldırıldığı Pervari Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
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