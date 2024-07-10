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        Siirt'te sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu

        Siirt'in Pervari ilçesinde sulama havuzuna düşen 11 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 21:56 Güncelleme: 10.07.2024 - 21:56
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        Siirt'te sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu
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        Siirt'in Pervari ilçesinde sulama havuzuna düşen 11 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Doğan köyünde ikamet eden Muhammed B, evlerinin yakınında oynadığı sırada sulama havuzuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sudan çıkarılan çocuk, kaldırıldığı Pervari Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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