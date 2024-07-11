Siirt'te "Salep Üretimi Projesi"ne yönelik çalışmalar sürüyor

Siirt'te "Salep Üretimi Projesi"ne yönelik çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte yabani formda sıklıkla rastlanan salep bitkisinin, ekonomik getirisinin yüksek olmasından dolayı kültürel üretimi yapılan ve tercih edilen tarımsal bir ürün haline geldiği belirtildi.

Valiliğin finans desteği sağladığı "Siirt'te Salep Üretim Projesi"ne yönelik çalışmaların yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında uygun çeşitlerin tespiti ve yetiştiriciliğinin yerinde görülmesi için ilimiz ile aynı iklim koşullarına sahip olan ve 3 yıldır salep yetiştiriciliği konusunda proje yapan Diyarbakır'ın Ergani ilçesine teknik gezi düzenlenmiştir. Teknik elemanların katılımıyla gerçekleştirilen gezide Ergani'de teknik elemanlarla görüşülerek ilçede uygulanan salep üretim çalışmaları hakkında detaylı bilgi almış, üretim alanları incelenmiştir."