Siirt'te 4. kat balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Siirt'te bir apartmanın 4. kat balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Siirt'te bir apartmanın 4. kat balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kooperatif Mahallesi'ndeki apartmanın 4. katında oturan 2 yaşındaki Asel Nur Ç, dengesini kaybederek balkondan düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Asel Nur Ç. kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi otopsi için hastanenin morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.