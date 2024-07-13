Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt Valisi Kızılkaya'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 13.07.2024 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt Valisi Kızılkaya'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kızılkaya, mesajında, 15 Temmuz gecesinin şanlı tarihin en büyük destanlarından biri olarak hafızalara kazındığını belirtti.

        Milletin ve güvenlik güçlerinin onurlu duruşu ve dünyada eşi benzeri görülmemiş cesareti ile hain darbe girişiminin püskürtüldüğünü ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla aziz milletimiz o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokakları, meydanları doldurmuş tankın, topun, uçağın, tüfeğin karşısında sadece imanıyla, inancıyla canı pahasına karşı koymuş, günlerce meydanları boş bırakmayarak demokrasiye, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. 15 Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından itibaren açık ve net bir şekilde milli iradeden ve demokrasiden yana tavır koyan kahraman Siirt halkı da 15 Temmuz gecesinde yeni bir destan yazarak gözü dönmüş dış mihrakların maşası hain darbecilere geçit vermemiştir. O gece canilerin silahlarına ellerini, tanklarına karşı bedenlerini ortaya koyarak, canlarını hiçe sayan Siirtliler, valisiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, basını ve toplumun tüm katmanları ile hain darbecilere karşı onurlu bir duruş sergileyerek, en güzel cevabı vermiştir. Bu duygularla, bin yıllık şüheda topraklarını, 15 Temmuz gecesi mübarek kanlarıyla sulayan, devletine, milletine, istiklaline ve iradesine sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi de şükran ve minnetle yad ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        İsrail'den kanlı saldırı: Onlarca Filistinli öldü
        İsrail'den kanlı saldırı: Onlarca Filistinli öldü
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Ayşe'yi öldüren reklam panosu temelsiz çıktı
        Ayşe'yi öldüren reklam panosu temelsiz çıktı
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!
        8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Meta'dan 'Trump' kararı
        Meta'dan 'Trump' kararı
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        EURO 2024'te final zamanı!
        EURO 2024'te final zamanı!
        55 milyon liraya sattı
        55 milyon liraya sattı
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Jetcar keyfi yaptılar
        Jetcar keyfi yaptılar
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler

        Benzer Haberler

        Siirt'te 4'üncü kattan düşen 2 yaşındaki Aselnur, öldü
        Siirt'te 4'üncü kattan düşen 2 yaşındaki Aselnur, öldü
        Siirt'te 4. kat balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Siirt'te 4. kat balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Siirt'te İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı
        Siirt'te İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı
        Siirt'te "Salep Üretimi Projesi"ne yönelik çalışmalar sürüyor
        Siirt'te "Salep Üretimi Projesi"ne yönelik çalışmalar sürüyor
        Siirt Valisi Kızılkaya, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Gürlek ve kurum pers...
        Siirt Valisi Kızılkaya, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Gürlek ve kurum pers...
        Giysilerinde 60 yıldır tescilli şal şepik kumaşı tercih ediyor
        Giysilerinde 60 yıldır tescilli şal şepik kumaşı tercih ediyor