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        Siirt'te kadın hastalıkları ve doğum uzmanı göreve başladı

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hilal Efe, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 16:50 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:50
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        Siirt'te kadın hastalıkları ve doğum uzmanı göreve başladı
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        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hilal Efe, göreve başladı.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, uzmanlık eğitimini Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlayan Efe, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atandı.

        Efe, hastanede hasta kabulüne başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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