Siirt'te anız yakan kişiye 57 bin 990 lira ceza uygulandı

Anız yakma yasağına aykırı davranan O.U'ya dönüm başına 1933 lira olmak üzere toplam 57 bin 990 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Gökçebağ beldesi Yeni Mahalle Birmahor mevkisinde anız yangını ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

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