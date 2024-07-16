Siirt'te 4 yaşındaki çocuk süs havuzunda boğuldu
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, evlerinin bahçesindeki süs havuzunda boğuldu.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, evlerinin bahçesindeki süs havuzunda boğuldu.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oynayan Ömer P, su dolu süs havuzunda bulundu.
Ailesi tarafından sudan çıkarılarak Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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