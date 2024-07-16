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        Siirt'te 4 yaşındaki çocuk süs havuzunda boğuldu

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, evlerinin bahçesindeki süs havuzunda boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 16:46 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:46
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        Siirt'te 4 yaşındaki çocuk süs havuzunda boğuldu
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, evlerinin bahçesindeki süs havuzunda boğuldu.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oynayan Ömer P, su dolu süs havuzunda bulundu.

        Ailesi tarafından sudan çıkarılarak Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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