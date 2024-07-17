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        Siirt'te camide namaz kılan çocuk ve gençler ödüllendirildi

        Siirt'te sabah ve yatsı namazını camide kılan çocuk ve gençler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 13:05 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:09
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        Siirt'te camide namaz kılan çocuk ve gençler ödüllendirildi
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        Siirt'te sabah ve yatsı namazını camide kılan çocuk ve gençler ödüllendirildi.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Merkez Hayat Sitesi Mescidinde din görevlisi Muhammed Tahir Tren öncülüğünde çocuk ve gençlere yönelik 3 ay boyunca sabah ve yatsı namazının camide kılınmasını teşvik amacıyla yarışma düzenlendi.

        Yarışmanın birincisine tablet, ikinci ve üçüncüsüne ise bisiklet hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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