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        Siirt'te Aşure Günü etkinliği

        Siirt Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) Aşure Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:59 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:59
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        Siirt'te Aşure Günü etkinliği
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        Siirt Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) Aşure Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        ADEM bahçesinde Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Vali Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, kursiyerlere aşure dağıttı.​​​​​​​

        ADEM İl Koordinatörü Nurten Temiz, emeği geçenlere teşekkür ederek, kardeşlik ve paylaşmanın simgesi olan Muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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