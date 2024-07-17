Siirt'te Aşure Günü etkinliği

ADEM İl Koordinatörü Nurten Temiz, emeği geçenlere teşekkür ederek, kardeşlik ve paylaşmanın simgesi olan Muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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