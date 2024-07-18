Siirt'te çocuk sürücü ile aracın ruhsat sahibine 25 bin 954 lira ceza uygulandı

Siirt'te polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde tespit edilen 15 yaşındaki çocuk sürücü ile aracın ruhsat sahibine 25 bin 954 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Siirt Çevre Yolu'nda denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri denetimde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Denetim sürerken polis ekiplerini fark eden bir kişi aracı yolda bırakıp beraberindeki kişilerle kaçmaya çalıştı.

Ekiplerin uyarısıyla aracın yanına gelen sürücünün 15 yaşında olduğu tespit edildi.

Polis, çocuk sürücü ile aracın ruhsat sahibine toplam 25 bin 954 lira para cezası uyguladı.

Denetimlerde kaskını motosiklet aynasına takan bir sürücü ile trafik kurallarını ihlal ettiği, alkollü araç kullandığı belirlenen sürücülere de ceza kesildi.

Denetimlerde görevli komiser, durdurulan bir düğün konvoyundaki gelin ve damada, "En mutlu gününüzde sıkıntı olmasın. Trafik kurallarına uyalım. Mutluluklar diliyorum." dedi.