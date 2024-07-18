Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Siirt'te hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Siirt'te hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "Uyuşturucu ticareti yapma" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O'nun il merkezinde olduğu bilgisine ulaştı.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli cezaevine gönderildi.
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