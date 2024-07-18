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        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Siirt'te hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:03 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:03
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        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Siirt'te hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "Uyuşturucu ticareti yapma" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O'nun il merkezinde olduğu bilgisine ulaştı.

        Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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