Siirt'te KBB hastalıkları uzmanı göreve başladı
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Kaya, göreve başladı.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Kaya, göreve başladı.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan ve KBB uzmanlığını Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayan Kaya, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atandı.
Kaya, hastanede hasta kabulüne başladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.