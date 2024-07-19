Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te görev yapan öğretmen Gazze için 300 bin lira bağışladı

        Siirt'in Eruh ilçesinde görev yapan öğretmen Tuğçe Nur Aydın, Gazze için 300 bin lira bağışta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 18:44 Güncelleme: 19.07.2024 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te görev yapan öğretmen Gazze için 300 bin lira bağışladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'in Eruh ilçesinde görev yapan öğretmen Tuğçe Nur Aydın, Gazze için 300 bin lira bağışta bulundu.

        Eruh Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli Aydın, biriktirdiği 300 bin lirayı, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'ye ulaştırılması amacıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının hesabına yatırdı.

        Aydın, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadığını belirterek, "Bu soykırımı görmezden gelmek, yapılan katliamlara sessiz kalmak mümkün değil. İnsanları teşvik etmek ve Gazze'ye duyarlılığı artırmak için bu yardımı yapmayı uygun gördüm. Tüm dünyayı Gazze'ye ses olmaya ve yardım yapmaya davet ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        En-Nesyri bitiyor!
        En-Nesyri bitiyor!
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Prof. Dr. Yavuz'dan sivrisineklerden bulaşan virüs uyarısı
        Prof. Dr. Yavuz'dan sivrisineklerden bulaşan virüs uyarısı
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Gazze' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Gazze' kararı
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U

        Benzer Haberler

        Siirt'te KBB hastalıkları uzmanı göreve başladı
        Siirt'te KBB hastalıkları uzmanı göreve başladı
        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Minibüs üzerinde tehlikeli yolculuk
        Minibüs üzerinde tehlikeli yolculuk
        Siirt'te çocuk sürücü ile aracın ruhsat sahibine 25 bin 954 lira ceza uygul...
        Siirt'te çocuk sürücü ile aracın ruhsat sahibine 25 bin 954 lira ceza uygul...
        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Siirt'te ziyarete açıldı
        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Siirt'te ziyarete açıldı
        Siirt'te Aşure Günü etkinliği
        Siirt'te Aşure Günü etkinliği