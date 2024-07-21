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        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı

        Siirt'te hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 17:06 Güncelleme: 21.07.2024 - 17:06
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        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı
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        Siirt'te hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, hırsızlık suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve hakkında 20 suç kaydı bulunan Y.S'nin il merkezinde olduğu bilgisini aldı.

        Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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