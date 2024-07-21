Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı

Siirt'te hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, hırsızlık suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve hakkında 20 suç kaydı bulunan Y.S'nin il merkezinde olduğu bilgisini aldı.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.