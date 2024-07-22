Siirt'te traktörün devrilmesi sonucu 2'si ağır, 7 kişi yaralandı

Yaralılardan, F.A. ile L.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar, ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücü ile römorkta bulunan F.A. (22), A.A. (48), L.A. (40), S.A. (29), H.D. (41) ve H.D. (30) yaralandı.

Okçular Köyü'nden süt sağmak için yaylaya giden kadınları taşıyan E.A. idaresindeki, plakası henüz öğrenilemeyen römorklu traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

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