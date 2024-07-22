Siirt'te traktörün devrilmesi sonucu 2'si ağır, 7 kişi yaralandı
Siirt'in Eruh ilçesinde, römorklu traktörün devrildiği kazada 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.
Siirt'in Eruh ilçesinde, römorklu traktörün devrildiği kazada 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.
Okçular Köyü'nden süt sağmak için yaylaya giden kadınları taşıyan E.A. idaresindeki, plakası henüz öğrenilemeyen römorklu traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile römorkta bulunan F.A. (22), A.A. (48), L.A. (40), S.A. (29), H.D. (41) ve H.D. (30) yaralandı.
İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan, F.A. ile L.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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