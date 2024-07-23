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        "Çanakkale ruhu" Türkiye'yi 4 kez dolaştı

        FECRİ BARLIK - Gelibolu Yarımadası'nda 109 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'na ait materyaller ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 4 yıllık Türkiye turunda 1 milyon ziyaretçi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:29 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:29
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        "Çanakkale ruhu" Türkiye'yi 4 kez dolaştı
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        FECRİ BARLIK - Gelibolu Yarımadası'nda 109 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'na ait materyaller ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 4 yıllık Türkiye turunda 1 milyon ziyaretçi ağırladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale" sloganıyla 2 Temmuz 2020'de yolculuğuna başlayan mobil müze, mola verdiği her adreste ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşattı.

        7 vitrinde sergilemede kullanılan 97 objenin Tarihi Alan Başkanlığı envanterinden temin edildiği tırda, "Vatan Bizi Çağırıyor", "Göğsünde İman Elinde Süngü", "Düşmanını Tanı", "Şanlı Boğaz Zaferi", "Şeref Türklerindir", "Cehennemi Göğsünde Söndürenler" ve "Dünden Bugüne" bölümleriyle o dönem yaşananlar gösteriliyor.

        4 yılda 81 ilde 465 adreste konuşlanan mobil müze 210 bin kilometre yol kat etti, 1 milyon ziyaretçiye Çanakkale ruhunu yaşattı.

        - "Hedef kitlemiz genç kardeşlerimiz"

        Proje koordinatörü Engin Karataş, mobil müzenin 4. turunun 36'ncı durağı olan Siirt'te AA muhabirine, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan mobil müzenin her adreste yoğun rağbet gördüğünü söyledi.

        Müzede yer alan vitrinlerde Çanakkale Savaşları'nın kronolojik olarak işlendiğini ifade eden Karataş, "2 Temmuz 2020'de yola çıkan müzemizde 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlama şerefine nail olduk. Bu savaşlarda gösterilen fedakarlık sayesinde bu topraklara vatan diyebiliyoruz. Müzemizde de bu ruhu yansıtmaya çalışıyoruz. Hedef kitlemiz genç kardeşlerimiz. Bu ruhu onlara hissettirmeye çalışıyoruz. Bu amaçla da 'Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale' sloganıyla yolculuğu sürdürüyoruz." dedi.

        Ziyaretçilerden Heybet Esen, çocuklarıyla müzeyi baştan sona gezdiklerini, müze hakkında bilgi aldıklarını belirtti.

        Müzede çok farklı duygular yaşadıklarını dile getiren Esen, "Çocuklarım askerleri çok seviyor. Zaten askerler çıktığında kızım çok sevindi. Çok güzel bir duygu. Allah razı olsun hepsinden." ifadesini kullandı.

        Defne Gülsüm Kalay müzeyi çok beğendiğini belirterek, müzede sergilenen her şeyin dikkatini çektiğini, müzeyi gezmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Zeynep Naser de okulda öğrendiği bilgileri müzede gördüğünü söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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