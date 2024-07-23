Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te "100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlikte Buluşuyoruz" etkinliği yapıldı

        Siirt'te, "100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlikte Buluşuyoruz" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:19 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te "100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlikte Buluşuyoruz" etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te, "100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlikte Buluşuyoruz" etkinliği yapıldı.

        Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda, Vakıf Katılım Bankasının katkılarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Kur'an kurslarındaki 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte, Hacivat ve Karagöz, Nasrettin Hoca gölge oyunu ile kukla gösterisi yapıldı, ilahiler seslendirildi.

        Siirt Müftüsü Şakir Pinal, yaz Kur'an kurslarında öğrencilere temel dini bilgilerin öğretilmesinin yanı sıra milli ve manevi değerlere yönelik etkinlikler de gerçekleştirildiğini söyledi.

        Pinal, "Çocuklarımızın eğlenirken öğreneceği, kültürel mirasımızı tanıyabileceği güzel şenlikler gerçekleştiriliyor. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın eğitimine ve gelişimine katkıda bulunmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Onların sağlam bir karakter ve bilgi birikimiyle yetişmeleri, bizlerin en büyük önceliğidir." dedi.

        İki seans şeklinde yapılan etkinliğe katılan aileler ve çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Stajyer öğrenci 6.kattan düştü!
        Stajyer öğrenci 6.kattan düştü!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Polis lojmanında ölü bulunmuştu! Yeşim Akbaş davasında gerekçeli karar açıklandı
        Polis lojmanında ölü bulunmuştu! Yeşim Akbaş davasında gerekçeli karar açıklandı
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"

        Benzer Haberler

        Siirt'te 7 katlı binanın çatısında tehlikeli fotoğraf çekimi
        Siirt'te 7 katlı binanın çatısında tehlikeli fotoğraf çekimi
        "Çanakkale ruhu" Türkiye'yi 4 kez dolaştı
        "Çanakkale ruhu" Türkiye'yi 4 kez dolaştı
        Siirt'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Siirt'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Siirt'te traktörün devrilmesi sonucu 2'si ağır, 7 kişi yaralandı
        Siirt'te traktörün devrilmesi sonucu 2'si ağır, 7 kişi yaralandı
        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı
        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı
        Siirt'te görev yapan öğretmen Gazze için 300 bin lira bağışladı
        Siirt'te görev yapan öğretmen Gazze için 300 bin lira bağışladı