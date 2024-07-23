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        Siirt'te 20 bin araç denetlendi, 4 bin sürücüye işlem yapıldı

        Siirt'te yapılan trafik denetimlerinde 20 bin 317 araç, 1519 motosiklet denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 20:47 Güncelleme: 23.07.2024 - 20:47
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        Siirt'te 20 bin araç denetlendi, 4 bin sürücüye işlem yapıldı
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        Siirt'te yapılan trafik denetimlerinde 20 bin 317 araç, 1519 motosiklet denetlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafikte sıfır can kaybı" hedefine ulaşmak amacıyla il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, 20 Haziran- 22 Temmuz'da Çevre Yolu ve Güres Caddesi başka olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde 20 bin 317 araç ve 1519 motosikleti kontrol etti, 4 bin 5 araç ve sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

        Sürücülere aşırı hız yapmamaları ve emniyet kemeri takmaları uyarısında bulunan ekipler, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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