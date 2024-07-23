Siirt'te 2 yaşındaki çocuk süs havuzunda boğuldu
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, evlerinin önündeki süs havuzunda boğuldu.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, evlerinin önündeki süs havuzunda boğuldu.
Kayalısu köyünde evlerinin önünde oynayan A.B, bahçedeki süs havuzuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ailesi tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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