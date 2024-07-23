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        Siirt'te 2 yaşındaki çocuk süs havuzunda boğuldu

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, evlerinin önündeki süs havuzunda boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 23:00 Güncelleme: 23.07.2024 - 23:00
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        Siirt'te 2 yaşındaki çocuk süs havuzunda boğuldu
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, evlerinin önündeki süs havuzunda boğuldu.

        Kayalısu köyünde evlerinin önünde oynayan A.B, bahçedeki süs havuzuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ailesi tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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