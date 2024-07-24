Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılkaya, mesajında, gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basının, demokrasinin temel unsurlarından biri olarak önemli ve etkin bir denetim organı olduğunu söyledi.

Gazetecilerin bu gününü kutlayan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bireylerin temel hak ve hürriyetlerine saygılı, kamu yararı gözeten, hukukun temel ilkelerini kendisine amaç edinen ve vatandaş ile devlet arasındaki iletişimi sağlayan basın, aynı zamanda kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Bu nedenle basın toplumumuzun birlik ve beraberliğinde önemli bir rol oynamaktadır. İlimizin kalkınması için belirlediğimiz hedeflere ulaşmada tarafsız, güçlü ve sorumluluk sahibi basın mensuplarımızın desteği de büyük önem taşımaktadır. Siirt'imizdeki her türlü gelişmeyi hem yerel gündeme hem de ulusal platformlara taşıyan tüm yazılı ve görsel basınımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygularla görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla gece gündüz demeden çalışan değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."