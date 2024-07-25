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        Siirt'te alabalık tesisinde üretim 243 tona ulaştı

        Siirt'in Şirvan ilçesinin Taşlı Alabalık Tesisinde üretim yüzde 275 artırılarak 243 tona çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 13:37 Güncelleme: 25.07.2024 - 13:37
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        Siirt'te alabalık tesisinde üretim 243 tona ulaştı
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        Siirt'in Şirvan ilçesinin Taşlı Alabalık Tesisinde üretim yüzde 275 artırılarak 243 tona çıkarıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Taşlı Alabalık Üretim Tesisinde 2022 yılında 89 ton olan alabalık üretimi yüzde 275 artırıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, beraberinde kurum yetkilileri ve teknik personelle tesisi ziyaret etti, talepleri dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirhan, tesisin gözbebeği işletmelerden biri olduğunu belirtti.

        Tesisteki havuzlarda ve Alkumru Baraj Gölü'nde bulunan kafeslerde yetiştiricilik yapıldığını ifade eden Demirhan, şunları kaydetti:

        "Tesiste yaptığımız incelemelerde iyileştirme çalışmalarıyla kapasite artırımı, çevre düzenlemesi ve pazar ile ilgili ne gibi ek çalışmalar yapabiliriz onu görüştük. İşletme su ürünleri mühendislerimiz tarafından düzenli olarak ziyaret edilerek teknik konularda destek veriliyor. İlimizde bu tür alanlar sınırlı. Bu sebeple çevre düzenlemesi projesi ile vatandaşlarımızı buraya çekerek hem piknik yapmalarını hem de lezzetli Siirt alabalığını tüketmelerini istiyoruz."​​​​​​​

        İşletme sahibi Abdülaziz Carlık ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleri ve üretimde iyileştirme çalışmaları ile alabalık üretimini ciddi oranda artırdıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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