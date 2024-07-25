Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

        Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 15:10 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 3. Olağan Toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Aslan tarafından kurumun faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.

        İstihdama ve mesleki eğitime yönelik konuların ele alındığı toplantıda, devlet ve özel sektör destekli projelerle istihdam olanakları ve ilin mesleki eğitim politikaları değerlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, il düzeyinde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması için paydaş kurumlar ve özel sektör ile işbirliği içinde çalıştıklarını, hep birlikte daha fazla gayret göstereceklerini belirtti.

        ​​​​​​​​​​​​​​Toplantı, görüş ve önerilerle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
        Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Eylem Tok için flaş karar!
        Eylem Tok için flaş karar!
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Konserde mezara özel koruma
        Konserde mezara özel koruma
        3 bin 500 yıllık tablet ne anlatıyor?
        3 bin 500 yıllık tablet ne anlatıyor?
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte fiyatlar!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte fiyatlar!
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Trump Harris'i hedef aldı
        Trump Harris'i hedef aldı
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena

        Benzer Haberler

        Siirt'te alabalık tesisinde üretim 243 tona ulaştı
        Siirt'te alabalık tesisinde üretim 243 tona ulaştı
        Siirt'te motosiklet sürücülerinin tehlikeli hareketleri kamerada
        Siirt'te motosiklet sürücülerinin tehlikeli hareketleri kamerada
        Batman ve Siirt'te boğulma vakalarının önlenmesi için kurumlar devrede
        Batman ve Siirt'te boğulma vakalarının önlenmesi için kurumlar devrede
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mes...
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mes...
        Siirt'te 2 yaşındaki çocuk süs havuzunda boğuldu
        Siirt'te 2 yaşındaki çocuk süs havuzunda boğuldu
        Siirt'te 20 bin araç denetlendi, 4 bin sürücüye işlem yapıldı
        Siirt'te 20 bin araç denetlendi, 4 bin sürücüye işlem yapıldı