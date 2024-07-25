Siirt'te "pelvik konjesyon sendromu" teşhisi konulan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu.

Cerrahi müdahalenin gerçekleştirildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, kadınlarda kasık varislerine yol açan bu sendroma yönelik hastanede ilk kez bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kadir Çekirdekoğlu, bu sendromun, kadınların karın alt bölgesinde, özellikle pelvis ve yumurtalıklar çevresinde varislerin oluşmasıyla bilindiğini ifade etti.