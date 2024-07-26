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        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması Siirt'te protesto edildi

        Siirt'te, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 17:02 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:02
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        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması Siirt'te protesto edildi
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        Siirt'te, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki gösterildi.

        Milli İrade Platformu öncülüğünde cuma namazı sonrası Hacı Fethi Serin Camisi önünde toplanan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki açıklamasını protesto etti.

        Platform üyesi Necmettin Çiçek, soykırıma alkış tutanların hesap vereceğini söyledi.

        Çiçek, "Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşturulması insanlık adına utanç verici. Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümlelerin ABD'li parlamenterler tarafından sık sık çoğunlukla ayakta alkışlandı. Bu durumu kınıyoruz." dedi.

        Daha sonra İl Müftüsü Şakir Pinal tarafından hayatını kaybeden Filistinliler için dua okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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