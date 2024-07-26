İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması Siirt'te protesto edildi

Daha sonra İl Müftüsü Şakir Pinal tarafından hayatını kaybeden Filistinliler için dua okundu.

Çiçek, "Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşturulması insanlık adına utanç verici. Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümlelerin ABD'li parlamenterler tarafından sık sık çoğunlukla ayakta alkışlandı. Bu durumu kınıyoruz." dedi.

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