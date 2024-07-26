Siirt merkezli operasyonda düğünde terör propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Görüntülerde yer alan ve kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, Siirt ve Batman'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün X sosyal medya platformunda yer alan, Kurtalan ilçesindeki düğün salonunda çekilen görüntüde terör örgütü PKK/KCK propagandası içeren söylemlerin paylaşıldığı tespit edildi.

Siirt merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda düğün salonunda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

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