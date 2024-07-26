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        Siirt merkezli operasyonda düğünde terör propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı

        Siirt merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda düğün salonunda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 23:37 Güncelleme: 26.07.2024 - 23:37
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        Siirt merkezli operasyonda düğünde terör propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı
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        Siirt merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda düğün salonunda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün X sosyal medya platformunda yer alan, Kurtalan ilçesindeki düğün salonunda çekilen görüntüde terör örgütü PKK/KCK propagandası içeren söylemlerin paylaşıldığı tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince görüntüye ilişkin çalışma başlatıldı.

        Görüntülerde yer alan ve kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, Siirt ve Batman'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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