Siirt merkezli operasyonda düğünde terör propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı
Siirt merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda düğün salonunda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda düğün salonunda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün X sosyal medya platformunda yer alan, Kurtalan ilçesindeki düğün salonunda çekilen görüntüde terör örgütü PKK/KCK propagandası içeren söylemlerin paylaşıldığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince görüntüye ilişkin çalışma başlatıldı.
Görüntülerde yer alan ve kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, Siirt ve Batman'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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