Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Çini atölyesi Siirtli kadınların gelir kapısı oldu

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te Halk Eğitimi Merkezinde yolları kesişen biri usta öğretici 6 kadın, açtıkları atölyede çinicilik üzerine gördükleri eğitimle hazırladıkları süs eşyalarını satıp gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 12:11 Güncelleme: 27.07.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çini atölyesi Siirtli kadınların gelir kapısı oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te Halk Eğitimi Merkezinde yolları kesişen biri usta öğretici 6 kadın, açtıkları atölyede çinicilik üzerine gördükleri eğitimle hazırladıkları süs eşyalarını satıp gelir elde ediyor.

        Usta öğretici 27 yaşındaki Özlem Alak, kısa süre tiyatro eğitimi aldıktan sonra bir arkadaşının tavsiyesiyle 9 yıl önce Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen kursta çinicilik eğitimlerine katıldı.

        Bir yıl gördüğü eğitimin ardından bu alanda usta öğretici olan Alak, meslek edindirme kurslarında eğitim verdiği 5 öğrencisiyle Kooperatif Mahallesi'nde çini, seramik ve çömlek ürünlerinin üretimine yönelik sanat atölyesi açtı.

        Kadınlar, kendi tasarımlarının yanı sıra talebe göre kişiye özel vazo, kase, bardak, ibrik gibi 70 çeşit süs eşyası üretiyor.

        Atölyenin yanı sıra sosyal medyadan satış yapan kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünler, yurt dışında da talep görüyor.

        Özlem Alak, AA muhabirine, bir arkadaşının yönlendirmesiyle başladığı çinicilikte para kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Halk Eğitimi Merkezinde mesleğin inceliğini öğrenerek bu sanatı kazanca dönüştürdüklerini ifade eden Alak, şunları kaydetti:

        "Halk Eğitimi Merkezinde eğitim vermeye devam ediyorum. 40 öğrencim var. 5 öğrencimle bu atölyeyi kurma kararı aldık. Bu işi farklı tekniklerle yapıyoruz. İlk etapta kalıpları çıkarıyoruz. Çamuru kendimiz hazırlıyoruz. Kalıplarımızı döktükten sonra bir gün bekletiyoruz. Daha sonra kalıplarımızı çıkarıp 20 gün kurutmaya bırakıyoruz. Fırınlara yerleştirip 900 ila 1000 derecede pişiriyoruz. Daha sonra kurutma odalarında çizim için bekletiyoruz. Ürün atölyede öğrencilerimin fırçalarıyla şekilleniyor."

        - "Çini aşkı beni tiyatro hayalimden vazgeçirdi"

        Alak, çini sanatına tutkuyla bağlandığını, bu işi severek sürdürdüğünü ifade etti.

        "Çini aşkı beni tiyatro hayalimden vazgeçirdi." diyen Alak, atölyede düzenledikleri organizasyonlarla da kadınların vakit geçirebilecekleri bir mekan oluşturduklarını dile getirdi.

        Alak, kafe tarzı atölyeye gelen kadınların çay ve kahvelerini yudumlayıp çizim yaptığını, kendi ürettikleri ürünlerin satışından kazanç sağladığını sözlerine ekledi.

        Kadınlardan Sedanur Yatsı da öğrendiği bu sanattan para kazanmaya başladığını ve bu işi sürdürmek istediğini söyledi.

        Aynisa Alak ise "Evde boş oturacağıma meslek öğreneyim dedim. Bütçemize katkıda bulunuyoruz. Sosyal medyada açtığımız sayfa da ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da taksicilerden zam talebi: En ucuzu İstanbul'da
        İstanbul'da taksicilerden zam talebi: En ucuzu İstanbul'da
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!
        Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Döverek öldürdü kanala attı! Vahşeti sinyal çözdü!
        Döverek öldürdü kanala attı! Vahşeti sinyal çözdü!
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        "Bahçeme tavuk girdi" kavgası! Akrabalarını öldürdü!
        "Bahçeme tavuk girdi" kavgası! Akrabalarını öldürdü!
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Olimpiyat için parmağını kestirdi
        Olimpiyat için parmağını kestirdi
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede sağanak!
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!

        Benzer Haberler

        Siirt'te düğünde PKK/KCK propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Siirt'te düğünde PKK/KCK propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Siirt merkezli operasyonda düğünde terör propagandası yapan 6 şüpheli yakal...
        Siirt merkezli operasyonda düğünde terör propagandası yapan 6 şüpheli yakal...
        Baba ile kızı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anlatan resimleriyle Siir...
        Baba ile kızı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anlatan resimleriyle Siir...
        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması Siirt'te protes...
        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması Siirt'te protes...
        Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanması, Siirt'te protesto edildi
        Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanması, Siirt'te protesto edildi
        Siirt'te "pelvik konjesyon sendromu" teşhisi konulan hasta ameliyatla sağlı...
        Siirt'te "pelvik konjesyon sendromu" teşhisi konulan hasta ameliyatla sağlı...