Siirt'te Botan Çayı'na düşen 9 yaşındaki çocuk boğuldu

Sudan çıkarılan ceset, ​​​​​​​otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ile Siirt ve Van'dan AFAD ekipleri sevk edildi.

Piknik yapmak için ailesiyle Van'ın Çatak ilçesinden Pervari ilçesinin Belenoluk köyü yakınlarındaki Botan Çayı'na giden Celil E, suya düştü.

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