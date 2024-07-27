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        Siirt'te Botan Çayı'na düşen 9 yaşındaki çocuk boğuldu

        Siirt'in Pervari ilçesinde Botan Çayı'na düşen 9 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 22:05 Güncelleme: 27.07.2024 - 22:05
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        Siirt'te Botan Çayı'na düşen 9 yaşındaki çocuk boğuldu
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        Siirt'in Pervari ilçesinde Botan Çayı'na düşen 9 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Piknik yapmak için ailesiyle Van'ın Çatak ilçesinden Pervari ilçesinin Belenoluk köyü yakınlarındaki Botan Çayı'na giden Celil E, suya düştü.

        Çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ile Siirt ve Van'dan AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Sudan çıkarılan ceset, ​​​​​​​otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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