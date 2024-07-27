Siirt'te düğünde terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla olmak üzere 2'si serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince görüntüye ilişkin başlatılan çalışmada Siirt ve Batman'da gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Siirt merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda düğün salonunda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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