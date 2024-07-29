Siirt'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Aramalarda 7 kilo 500 gram kubar esrar, boyları 30 santimetre ile 1 metre aralığında değişen 20 kök kenevir, ruhsatsız 2 tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kurtalan Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, Gözpınar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Akdoğan mezrasında S.A'ya ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

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