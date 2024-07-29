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        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 13:13 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:13
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        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kurtalan Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, Gözpınar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Akdoğan mezrasında S.A'ya ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

        Aramalarda 7 kilo 500 gram kubar esrar, boyları 30 santimetre ile 1 metre aralığında değişen 20 kök kenevir, ruhsatsız 2 tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.A, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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