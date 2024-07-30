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        Türk Telekom saha dolaplarına güç sağlayan aküleri çalan şüpheli yakalandı

        Siirt, Ardahan, Elazığ ve Bursa'da kendisini Türk Telekom personeli gibi göstererek saha dolaplarına güç sağlayan aküleri çalan şüpheli, düzenlenen operasyonla Batman'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:38 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:38
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        Türk Telekom saha dolaplarına güç sağlayan aküleri çalan şüpheli yakalandı
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        Siirt, Ardahan, Elazığ ve Bursa'da kendisini Türk Telekom personeli gibi göstererek saha dolaplarına güç sağlayan aküleri çalan şüpheli, düzenlenen operasyonla Batman'da yakalandı.

        Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 6 Temmuz'da il merkezindeki Türk Telekom İl Müdürlüğüne ait saha dolaplarına güç sağlayan 72 akünün çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

        Ekiplerin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi üzerinden 480 saatlik kamera görüntüsü incelediği anlatılan açıklamada, görüntülerden Türk Telekom yeleği giyinen bir kişinin saha dolaplarından çaldığı aküleri bir araca yüklediğinin tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, yapılan incelemede H.B. olduğu belirlenen şüphelinin aynı yöntemle Ardahan, Elazığ ve Bursa'da da benzer hırsızlık olaylarına karıştığının anlaşıldığı belirtilerek, şüphelinin Siirt ve Batman il emniyet müdürlükleri ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Batman'da düzenlenen operasyonda yakalandığı kaydedildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

        Türk Telekom saha dolaplarından hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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