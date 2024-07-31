Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Doğu ve Güneydoğu'da gıyabi cenaze namazı kılındı

        Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Bingöl, Mardin, Batman ve Elazığ'da, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 19:47 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Doğu ve Güneydoğu'da gıyabi cenaze namazı kılındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Bingöl, Mardin, Batman ve Elazığ'da, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Diyarbakır'da İslami sivil toplum kuruluşları tarafından merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de Heniyye için ikindi namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        Toplanan kalabalık İsrail aleyhine slogan attı.

        Grup adına konuşan Memur-Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, başsağlığı dileyerek, "Heniyye 3 oğlu ve 4 torunun ardından şehit edildi." dedi.

        - Siirt

        Memur-Sen öncülüğünde Hacı Fethi Serin Camisi'nde bir araya gelenler ikindi namazının ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

        Vatandaşlar tarafından cami çıkışında İsrail aleyhine slogan atıldı.

        - Şırnak

        Şırnak'ta da İsmail Heniyye için Memur-Sen öncülüğünde Ulu Cami'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ikindi namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

        Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı.

        Grup adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Mesut Atille, Filistinlilere başsağlığı dileyerek, "Heniyye saldırılarda 3 oğlunu ve 4 torununu kaybetmişti." dedi.

        Açıklamanın ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek, Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

        - Bingöl

        Bingöl'de İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğünde vatandaşlar, Ulu Cami avlusunda bir araya geldi.

        İkindi namazının ardından İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı, İl Müftü Yardımcısı Yunus Bolluk tarafından da dua edildi.

        Vatandaşlar İsrail aleyhine slogan attı.

        Grup adına konuşan Sadullah Arpa, "Filistin meselesi sıradan bir toprak meselesi değildir. Filistin bütün Müslümanların sorumluluğunda olan bir davadır." ifadelerini kullandı.

        - Mardin

        Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu temsilcileri, merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya geldi.

        Platformun dönem sözcüsü Necmettin Başboğa, İsrail'in, uluslararası hukuku çiğnemeye, saldırılarına her gün yenisini eklemeye devam ettiğini söyledi.

        Başboğa, şöyle dedi:

        "Heniyye, İsrail'in düzenlediği alçakça bir saldırı sonucu şehit edildi. Filistin halkının işgalci İsrail'e karşı verdiği kurtuluş mücadelesinin sembol ismiydi. Özgürlük davasının unutulmaz ismi olarak anılacak. Bütün Müslümanları İsrail'in saldırılarına karşı dayanışma ve iş birliği içinde olmaya davet ediyoruz."

        Açıklamanın ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        - Batman

        Batman'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Hamidiler Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar ikindi namazının ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

        - Elazığ

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Heniyye için Yusuf Ziya Paşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

        İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, Heniyye ve hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        İtalyan yöneticiden F.Bahçe itirafı!
        İtalyan yöneticiden F.Bahçe itirafı!
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Malatya'daki katliamın nedeni ortaya çıktı!
        Malatya'daki katliamın nedeni ortaya çıktı!
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var

        Benzer Haberler

        Erkek işi olarak bilinen Siirt battaniyesi üretimine kadın eli değdi
        Erkek işi olarak bilinen Siirt battaniyesi üretimine kadın eli değdi
        Siirt'te bitkin halde bulunan kaya kartalı, tedavisinin ardından doğaya bır...
        Siirt'te bitkin halde bulunan kaya kartalı, tedavisinin ardından doğaya bır...
        GÜNCELLEME - Türk Telekom saha dolaplarına güç sağlayan aküleri çaldığı ger...
        GÜNCELLEME - Türk Telekom saha dolaplarına güç sağlayan aküleri çaldığı ger...
        Türk Telekom saha dolaplarına güç sağlayan aküleri çalan şüpheli yakalandı
        Türk Telekom saha dolaplarına güç sağlayan aküleri çalan şüpheli yakalandı
        Siirt'te 504 bin TL değerinde 72 akü çalan şüpheli, 480 saatlik görüntü izl...
        Siirt'te 504 bin TL değerinde 72 akü çalan şüpheli, 480 saatlik görüntü izl...
        Baykan Belediye Başkanı Erdem'in evinin olduğu bölgeye tüfekle ateş açıldı:...
        Baykan Belediye Başkanı Erdem'in evinin olduğu bölgeye tüfekle ateş açıldı:...