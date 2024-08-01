Güreşte madalya kazanan Siirtli kızlar, yeni başarılar için ter döküyor

Ankara'da düzenlenen İsmail Demirci U11-U13 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 4 madalya kazanan Siirtli kızlar, yeni başarılar için antrenmanlara başladı.

Arkadaşlarının yönlendirmesiyle 2 yıl önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde güreşe başlayan Damla Beyan (12), Mercan Nas (12), Hayrunisa İlbaş (13) ve Elif Tuncer (11) bu spor dalında çalışmalara başladı.

Ankara'da, 22-23 Temmuz'da düzenlenen şampiyonaya 33'er kiloda katılan Damla Beyan (12) altın, Mercan Nas (12) gümüş, Hayrunisa İlbaş (13) gümüş ve 39 kiloda Elif Tuncer (11) bronz madalya kazandı.

Evin Demirhan Spor Tesislerinde antrenman yapan kızlar, yeni başarılar için ter döküyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, AA muhabirine, şampiyonaya katılan 4 kız sporcunun madalya kazandığını belirterek, son dönemde farklı spor dallarında önemli başarılar elde edildiğini söyledi.

Bu başarıların gelecekte hedefleri için motivasyon kaynağı olacağını ifade eden Kısacık, "Daha fazla başarı için tüm spor dallarını desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Sporcuların antrenörü Şenay Kaya da geçen yıl düzenlenen yarışmada gümüş madalya kazanan Beyan'ın bu yıl altın madalya kazandığını ve diğer sporcuların da başarı çıtasını yükselttiğini söyledi.