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        Siirt'te eski karısını boğarak öldürülen kişi tutuklandı

        Siirt'te bir kadın eski eşi tarafından tülbentle boğularak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 21:35 Güncelleme: 01.08.2024 - 21:35
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        Siirt'te eski karısını boğarak öldürülen kişi tutuklandı
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        Siirt'te bir kadın eski eşi tarafından tülbentle boğularak öldürüldü.

        Alınan bilgiye göre, İ.K, dün saat 22.00 sıralarında Ülkü Mahallesi 711. Sokak'ta oturan eski eşi Saliha K'nin evine gitti.

        İ.K, tartıştığı Saliha K'yi tülbentle boğdu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Saliha K, kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan İ.K, Botan Vadisi Deliklitaş mevkisinde intihara teşebbüs etti.

        Yaralanan ve hastaneye kaldırılan İ.K, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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