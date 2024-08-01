Siirt'te eski karısını boğarak öldürülen kişi tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Siirt'te bir kadın eski eşi tarafından tülbentle boğularak öldürüldü.

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