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        Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal hac ön kayıtlarının başladığını duyurdu

        Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal, 2025 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:28 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:28
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        Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal hac ön kayıtlarının başladığını duyurdu
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        Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal, 2025 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını bildirdi.

        Pinal, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin bugün itibarıyla başladığını belirtti.

        Pinal, "Bu mukaddes yolculuğa çıkmayı arzu eden tüm vatandaşlarımız, 16 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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