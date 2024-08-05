Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal hac ön kayıtlarının başladığını duyurdu

Pinal, "Bu mukaddes yolculuğa çıkmayı arzu eden tüm vatandaşlarımız, 16 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek." ifadesini kullandı.

Pinal, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin bugün itibarıyla başladığını belirtti.

Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal, 2025 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını bildirdi.

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