Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te yaşayan 51 emekli Ahlat gezisine katıldı

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Siirt İl Müdürlüğünce kentte yaşayan emekliler için Bitlis'in Ahlat ilçesine gezi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 17:03 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te yaşayan 51 emekli Ahlat gezisine katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Siirt İl Müdürlüğünce kentte yaşayan emekliler için Bitlis'in Ahlat ilçesine gezi düzenlendi.

        SGK İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiği anımsatıldı.

        Bu kapsamda düzenlenen programla kentte ikamet eden 51 emeklinin Ahlat gezisine katıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Mısır'da açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Mısır'da açıklamalar
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kabine Toplantısı başladı! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Kabine Toplantısı başladı! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Borsada sert düşüş
        Borsada sert düşüş
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı

        Benzer Haberler

        Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal hac ön kayıtlarının başladığını duyurdu
        Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal hac ön kayıtlarının başladığını duyurdu
        Siirt'te eski karısını boğarak öldürülen kişi tutuklandı
        Siirt'te eski karısını boğarak öldürülen kişi tutuklandı
        Güreşte madalya kazanan Siirtli kızlar, yeni başarılar için ter döküyor
        Güreşte madalya kazanan Siirtli kızlar, yeni başarılar için ter döküyor
        Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Doğu ve Güneydoğu'da gıyabi cenaze n...
        Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Doğu ve Güneydoğu'da gıyabi cenaze n...
        Erkek işi olarak bilinen Siirt battaniyesi üretimine kadın eli değdi
        Erkek işi olarak bilinen Siirt battaniyesi üretimine kadın eli değdi
        Siirt'te bitkin halde bulunan kaya kartalı, tedavisinin ardından doğaya bır...
        Siirt'te bitkin halde bulunan kaya kartalı, tedavisinin ardından doğaya bır...