Siirt'te yaşayan 51 emekli Ahlat gezisine katıldı

Bu kapsamda düzenlenen programla kentte ikamet eden 51 emeklinin Ahlat gezisine katıldığı belirtildi.

SGK İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiği anımsatıldı.

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