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        Siirt'te hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Siirt'te hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:51 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:51
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        Siirt'te hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Siirt'te hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T'nin Doğan Mahallesi'nde olduğu bilgisini aldı.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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