Siirt'te hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Siirt'te hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Siirt'te hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T'nin Doğan Mahallesi'nde olduğu bilgisini aldı.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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