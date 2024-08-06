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        Siirt'te yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi

        Siirt'te yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında halı sahada futbol turnuvası düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 21:37 Güncelleme: 06.08.2024 - 21:37
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        Siirt'te yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi
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        Siirt'te yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında halı sahada futbol turnuvası düzenledi.

        İl Müftülüğü bünyesindeki Molla İhsan Erdal Kur'an kursu yöneticileri tarafından organize edilen turnuvaya 12 takım katıldı.

        Öğrenciler arasında dostluk ve kardeşlik duyguların pekişmesinin amaçlandığı turnuvada, dereceye giren takımlara çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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