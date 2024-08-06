Siirt'te yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi
Siirt'te yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında halı sahada futbol turnuvası düzenledi.
Siirt'te yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında halı sahada futbol turnuvası düzenledi.
İl Müftülüğü bünyesindeki Molla İhsan Erdal Kur'an kursu yöneticileri tarafından organize edilen turnuvaya 12 takım katıldı.
Öğrenciler arasında dostluk ve kardeşlik duyguların pekişmesinin amaçlandığı turnuvada, dereceye giren takımlara çeşitli hediyeler verildi.
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